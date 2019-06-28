كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب تغيير شبك بي ام دبليو الفئة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية عن الشبك الامامي العملاق الموجود في الفئة السابعة المحدثة، تحدث أخيرا رئيس تصميم بي ام دبليو عن فكرته, وسببه لإضافة هذا الشبك العملاق.

وعلل السيد Van Hooydonk اضافتهم لهذا الشبك هو لخلق شيء جديد, وتحديثات جديدة لواجهة السيارة. خصوصا أن الجيل الحالي من الفئة السابعة لم يجازف من ناحية التصميم من البداية.

وأكمل أيضا بأن أغرب الانتقادات قادمو من السوق الأوروبي, بينما كان السوق الأمريكي و الصيني على العكس تماما. في النهاية اكد Van Hooydonk بأن الجيل القادم من الفئة السابعة سيأتي بتغيرات جذرية بالكامل.