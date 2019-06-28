بسبب ولاعة.. مواطن يفاجأ باحتراق سيارته من الداخل

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين بنجران يوثق احتراق سيارته من الداخل بسبب ترك ولاعة بداخلها في ظل ارتفاع دراجات الحرارة.
وقد أظهر الفيديو التهام النيران “درج” المركبة، فيما روى صاحبها صدمته بشأن ما حدث، مشيرا إلى أنه عندما اقترب من مركبته فوجئ بوجود سواد في نوافذها لا يعلم سببه.
كما أوضح المواطن أنه عند فتحه للمركبة فوجئ باحتراقها من الداخل، وذلك بسبب انفجار ولاعة كان قد تركها داخلها.
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