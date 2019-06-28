ميتسوبيشي بحاجة ماسة إلى نيسان.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ ثلاثة أعوام، رحب تحالف رينو-نيسان بانضمام ميتسوبيشي إليهم، مستهدفين الاستفادة من تقنياتها الهجينة بالقابس على الأخص، ولكن منذ ذلك الحين لم نر أي تعاون رئيسي بين ميتسوبيشي ورينو أو نيسان.

ميتسوبيشي تواجه تحديات في بعض الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة، ولأجل المنافسة في هذه الأسواق على الشركة تقديم موديلات جديدة بأسرع وقت ممكن، ووسيلة تحقيق ذلك هو التعاون مع نيسان.. حيث قامت الشركة بنقل مقراتها الرئيسية الأمريكية من ولاية كاليفورنيا إلى تينيسي لتكون قرب نيسان وتسريع عمليات التطوير المشتركة بين الاثنين.

وصرح رئيس الذراع الأمريكية لميتسوبيشي، فريد دياز: “نرغب في إعادة إحياء شركتنا في أمريكا، المستقبل مشوق بفضل فريق إدارتنا الجديد ووكالاتنا وموديلاتها الجديدة كلياً، والآن هو الفرصة المثالية لتغيير مقراتنا وإعادة إشعال الجذوة مجدداً”.