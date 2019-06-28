ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان توقيع مذكرات تفاهم شملت السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – شهد الرئيس الكوري مون جاي إن، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية كوريا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية.

كما تم التوقيع على مذكرات تعاون في مجالات الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.