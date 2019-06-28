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الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أخيرة أن شيفروليه تستعد لوقف إنتاج كمارو في 2023، ولكن ليس ذلك ضعفاً من طرف جنرال موتورز بل لتوجيه المال إلى فئات أخرى أكثر ربحية، تحديداً البيك اب والـ SUV.
جنرال موتورز استثمرت 150 مليون دولار (562 مليون ريال) في مصنع Flint التجميعي لدعم إنتاج سيلفرادو HD وسييرا HD، مع استثمارها لما يعادل 90 مليون ريال في مصنع Fort Wayne بولاية انديانا لدعم إنتاج سييرا 1500 وسيلفرادو 1500، والآن اعلنت الشركة عن استثمار رئيسي ثالث في إحدى مصانعها.
هذه المرة استثمار ما يعادل 75 مليون ريال فقط في مصنع Arlington في ولاية تكساس المتكفل بإنتاج سيارات SUV كاملة الحجم للشركة، مثل شيفروليه تاهو وسوبربان وجمس يوكون ويوكون XL وكاديلاك اسكاليد، ويأتي على ذلك فوق 1.4 مليار دولار (5.25 مليار ريال) استلمها المصنع من جنرال موتورز منذ 2015 لتحديث عمليات الإنتاج بشكل عام.
جنرال موتورز ترغب في إعداد مصانعها للموديلات الجديدة التي بدأ إنتاجها بالفعل والتي سيبدأ إنتاجها قريباً، خاصة عائلة الـ SUV المعاد تصميمها، والتي تم تأجيل إنتاجها لفترة محدودة.. ما يعني أن الاستثمار جاء في وقته تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز تستعد لإنتاج الأجيال القادمة 2021 من تاهو ويوكون واسكاليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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