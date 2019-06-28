باستثمارات 120 مليون جنيه.. "القاضي للسيارات" تفتتح أحدث فروعها

كتب: باسل الحلواني

افتتحت مجموعة القاضي أوتو، صباح اليوم، أحدث فروع الشركة بنظام (3S) – المخصص للبيع والصيانة وتوفير قطع الغيار – لعلامات شيفروليه وخدمة سيارات أوبل، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار سلسلة توسعات وتطوير المجموعة المتخصصة في توزيع سيارات "الركوب، والتجارية".

جاء ذلك بحضور المهندس، إسماعيل إبراهيم القاضى، رئيس مجلس الشركة ، وبتشريف نخبة من الإدارة العليا لشركة "المنصور"، وعلى رأسهم عصام الحناوى، مدير عام مبيعات النقل ، ومدحت عوض، مدير عام مبيعات الملاكى، ومن الإدارة العليا لشركة جنرال موتورز مصر، أشرف خطاب، رئيس

قطاع المبيعات والتسويق، والمهندس جمال منصور، مدير تطوير شبكة الموزعين ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى نخبة من رموز قطاع السيارات المصرى.

ويستهدف الفرع الجديد، الذي بلغ إجمالى إستثمارته ما يزيد عن 120 مليون جنيه، خدمة عملاء شيفروليه بالعاشر من رمضان والإسماعيلية، وتتسع صالة العرض لعدد 4 سيارات داخلياً و20 سيارة خارجياً وعلى مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع، لتمثل إضافة جديدة لصرح الشركة بمدينة العاشر من رمضان، الأمر الذى يعزز مسيرة نجاح

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الشركة بمنطقة العاشر من رمضان، التي بدأت منذ عام 1983.

وبهذه المناسبة قال الدكتور إبراهيم القاضى ، إن افتتاح فرع ومركز خدمة شيفروليه وأوبل الجديد بالعاشر، يعد أحد نتائج الشراكة الناجحة مع مجموعة المنصور التى تمتد على مدار سنوات طويلة ، والتى يأمل بإتساعها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة لمزيد من الدعم لعملاء سيارات المنصور.

ولفت المهندس إسماعيل إسماعيل القاضى، العضو المنتدب لقطاع خدمات ما بعد البيع، بشكل خاص إلى استقطاب الفرع العديد من الشباب للعمل به وبالتالى المساهمة فى الحد من البطالة وتوسيع قاعدة العمل بالمدينة ، وخاصة مع خدمة هذا المركز ليس فقط لمدينة العاشر من رمضان ، بل وأيضاً لملاك سيارات شيفروليه وأوبل من المحافظات القريبة والمحيطة.