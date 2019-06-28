“السجون” تكشف عن سيارتها الجديدة دودج تشارجر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المديرية العامة للسجون عن هويتها الجديدة والتي تضمنت تغيير الشعار الرسمي والزي والمركبات بالأمس حيث جرى تدشين نشيد خاص للمديرية، إلى جانب إطلاق الحملة الأولى للعمرة والزيارة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لـ92 من النزلاء وذويهم.

ومن جانبه دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مجموعة من البرامج التأهيلية والإصلاحية بمختلف سجون مناطق المملكة مثل برنامج ثقة في منطقتي الرياض والباحة، وبرنامج إشراقة بالرياض، ومراكز الأعمال في الباحة وسكاكا والقريات.