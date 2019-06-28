كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تعمل على سيارة SUV كهربائية بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت تقارير من مصادر كورية اليوم عن وجود مشروع جديد لإطلاق هيونداي لسيارة SUV كهربائية بالكامل, والتي تنوي الكشف عنها في عام 2021.

وفقا للتقارير، فإن المشروع الجديد لن يكون مبنيا على كونا الكهربائية, بل بقاعدة عجلات جديدة بالكامل ستسمى بـ E-GMP. حيث يتوقع بأن يوصل مدى السيارة لـ 450 كم, ويعد هذا المدى أفضل من كونا والتي يصل مداها الى 415 كم. حيث تنوي هيونداي بأن تكون سيارتها الـ SUV الجديدة أعلى مرتبة من كونا.