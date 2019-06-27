رينو مصر «ألكان- المصرية العالمية للسيارات» تحصد جائزة أفضل أداء للمبيعات عالمياً

في احتفالية كبرى في العاصمة الفرنسية باريس فازت «رينو مصر- المصرية العالمية للسيارات»، الوكيل الوحيد للعلامة التجارية رينو، بالجائزة الأولى من مجموعة رينو العالمية لأفضل أداء مبيعات للمستوردين حول العالم، وذلك للعام السادس على التوالي بمشاركة أفضل المستوردين عالمياً من مصر والأوروجواي وغويانا الفرنسية وبيلاروسيا وغواتيمالا وتاهيتي والإكوادور والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان وجنوب إفريقيا, وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة رينوالعالمية تييري بولوريه، ومروان هيداموس الرئيس التنفيذي لرينو الشرق الأوسط والباسيفيك .

وتمكن مستوردو رينو عالمياً من بيع 238 ألف سيارة، خلال عام 2018، في نحو 100 دولة مختلفة، وهو ما يُحسن حجم مبيعات السيارات بنسبة 5% عن العام الماضي لتشكل مبيعات السيارات 7%

من إجمالي مبيعات مجموعة رينو حول العالم.

ويأتي هذا الفوز في إطار تحدي باريس 2018، والتي تقوم بها مجموعة رينو منذ ستة أعوام لتكريم أفضل المستوردين عالميا لتحفيزهم لتقديم أفضل تجربة لعملاء رينو.

حضر الحفل والتكريم المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان، والمهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرية العالمية للسيارات، ورامي جاد رئيس قطاع رينو مصر.

وحول هذا التكريم صرح المهندس خالد نصير بأن الشركة تسعى منذ اليوم الأول لها فى السوق المصرية، لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

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ووصف التكريم وحضور الإدارة العليا للمجموعة بأنه تتويج للمجهود الذى

بذله فريق رينو- مصر خلال الفترة الماضية، فى التفوق على المنافسين حول العالم، بل ويوضح أيضاً مدى جودة الخدمة التي يتلقاها العملاء المصريين.

وأضاف «نُصير»:»هذا التكريم يلقى على عاتقنا المزيد من المسئولية لرفع كفاءة السوق المصرية، وتحفيز عملية البيع، وخلق تنافس قوي يصب في مصلحة العميل».

من جانبه أكد المهندس طاهر شاهين، أن الشركة تعمل على وضع خطة طموحة للتوسع لضمان تغطية أفضل لعملاء رينو – مصر.

فيما صرح رامي جاد، بأن مجموعة العمل الحالية ذات كفاءة ممتازة، مضيفاً: «شركاء رينو مصر، هم سر نجاحنا والجميع على أتم استعداد لجائزة العام الجاري».

جدير بالذكر أن مجموعة رينو العالمية، تقوم بتقييم المستوردين بناء على مبيعاتهم، وقياس جودة الخدمة التى يتلقوها بعد البيع، بالإضافة لقياس مدى رضاء العملاء، وحجم إلتزام شبكات التوزيع بقواعد التسويق للعلامة التجارية بما يعكس مدى تميز الخدمة التي تقدمها رينو- مصر لعملائها.