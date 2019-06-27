نسخة كهربائية من فورد Mustang بـ6.3 مليون جنيه

أعلنت شركة «تشارج أوتوموتيف»، عن نسخة كهربائية من السيارة الشهيرة فورد Mustang بتصميم كلاسيكي يستحضر روح الستينيات. وأوضحت الشركة البريطانية أن نسختها الكهربائية من فورد Mustang تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 350 كيلووات (476 حصاناً)، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1200 نيوتن متر. حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1200 نيوتن متر. وتتم تغذية المحرك بالطاقة بواسطة بطارية سعة 64 كيلووات ساعة ليدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 97 كلم/س في غضون 3.99 ثانية، في حين يصل مدى السير إلى 322 كلم. وأعلنت «تشارج أوتوموتيف» أن إنتاج النسخة الكهربائية من فورد Mustang يقتصر على 499 سيارة فقط، على أن يتم طرحها في الأسواق بحلول سبتمبر المقبل نظير سعر يبدأ من 300 ألف جنيه استرليني (ستة ملايين و370 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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