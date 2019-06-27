دودج تشارجر سكات باك وSRT هيلكات 2020 تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشف دودج عن تشارجر سكات باك ونسخة SRT هيلكات 2020 بحزمة الجسد العريض Widebody، والتي تشمل رفارف بارزة وجنوط أكبر قياس 20 إنش لتناسب ازدياد عرض السيارة بـ 3.5 إنش.

من الإضافات الأخرى هي نظام تعليق مضبوط بشكل خاص ليشمل موانع اهتزازات متكيفة بثلاثة وضعيات مختلفة، مع نظام مكابح بريمبو عالية الأداء، وتعتمد تشارجر سكات باك على محرك V8 Hemi سعة 6.4 لتر بضغط الهواء بقوة 485 حصان، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 96 كم\س في 4.3 ثانية.

أما نسخة تشارجر SRT هيلكات فتأتي بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن خارق “سوبرتشارجر” بقوة 707 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارعها إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 315 كم\س، وتقول دودج أنها “أقوى وأسرع سيدان بإنتاجية كبيرة في العالم”.

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كما حصلت السيارة على نظام توجيه كهربائي جديد يمكن ضبطه، مع أربع وضعيات قيادة مختلفة هي: الشارع والوضعية الرياضية والمضمار ووضعية مواصفات السائق الخاصة.

كما حصلت هيلكات على عدة تغييرات خارجية محدودة لعام 2020، لتشمل شبكة تهوية جديدة وجناح خلفي جديد وشعار SRT هيلكات كرومي من قطعتين على الرفارف الأمامية، بينما في الداخل حصلت هيلكات على مقاعد أمامية جلدية يمكن تدفئتها وتهويتها مع شعارات هيلكات عليها، بالإضافة إلى مقود مسطح من الأسفل يمكن تدفئته كذلك وزخرفات كربونية والمزيد.

وستبدأ دودج بتسلم الطلبيات على السيارات هذا الخريف وتوصيلها في بداية العام القادم.