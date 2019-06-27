ألمانيا تفرض حدودا للسرعة على طرق أوتوبان “مؤقتا”

الخليج ٣٦٥ نت – مع حلول الصيف وحرارته التي أثرت على أسلوب الحياة في العديد من مناطق العالم، قررت ألمانيا وضع حدود للسرعة على أجزاء من الطرق السريعة “أوتوبان” والتي كانت مفتوحة في السرعة مسبقاً.

قد يبدو الأمر غريباً، ما علاقة الحرارة المرتفعة بحدود السرعة؟، والفكرة أن المسؤولين في ألمانيا قلقوا أن الحرارة “قد تؤدي لتصدعات قاتلة في الطرق”، ما دفعهم لوضع حدود للسرعة عند 100 كم\س.

ويتوقع خبراء الطقس ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا إلى 38.2 درجة مئوية، ويؤمن البعض أن الحرارة قد تتعدى الرقم القياسي في تاريخ الدولة 40.3 درجة مئوية.

الأمر يدعو للتفكير، لأن الحرارة أكثر اشتعالا هنا في الخليج والدول العربية وله تأثير غير مدروس جيداً على سلامة الطرق ونسب الحوادث، خاصة عند الأخذ في الاعتبار الجودة العالمية المعروفة للطرق الألمانية مقارنة ببعض الطرق العربية، ورغم ذلك رأينا تقارير عن تشقق بعض أجزاء الطرق الألمانية عند تعدي الحرارة 30 درجة مئوية.. هو أمر لابد من أخذه في الاعتبار عند القيادة في الصيف.