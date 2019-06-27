تويوتا تخطط لاستثمار ملياري دولار في تطوير سيارات كهربائية في إندونيسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار تويوتا

قالت وزارة تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسية إن تويوتا تعتزم استثمار ملياري دولار لتطوير سيارات كهربائية في إندونيسيا على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، وإنها ستبدأ بالسيارات الهجين.

ونسب بيان أصدرته الوزارة يوم الخميس إلى أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا قوله ”من 2019 إلى 2023، سنزيد تدريجيا استثمارنا إلى 28.3 تريليون روبية (ملياري دولار).“

كانت شركة صناعة السيارات اليابانية قالت هذا الشهر إنها تستهدف الوصول بمساهمة السيارات الكهربائية إلى نصف مبيعاتها العالمية بحلول 2025، مبكرا خمس سنوات عن الجدول الزمني، وإنها ستلجأ إلى مصنعي البطاريات الصينيين لمواكبة التحول العالمي المتسارع صوب السيارات الكهربائية.

جرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع في أوساكا يوم الخميس بين وزير تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسي لوهوت بانجايتان وتويودا.

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وقال تويودا في البيان ”لأن الحكومة الإندونيسية تملك بالفعل خارطة طريق للسيارات الكهربائية، فإن تويوتا تعتبر إندونيسيا وجهة رئيسية لاستثمارات السيارات الكهربائية.“

وأضاف أن تويوتا ستسير على خطة السيارات الكهربائية الحكومية عن طريق الاستثمار على مراحل، بدءا بالسيارات الهجين.

كانت مونيت، وهي مشروع مشترك للسيارات الذاتية القيادة بين تويوتا وسوفت بنك، أبلغت رويترز في يونيو حزيران أنها تخطط لبدء العمل في جنوب شرق آسيا العام القادم.