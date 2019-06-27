“بالفيديو والصور” بي ام دبليو الفئة السابعة الاختبارية تقود نفسها ذاتياً بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن نسخة اختبارية للفئة السابعة لنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع.. ما يعني قدرة السيارة على قيادة نفسها في معظم الظروف بدون الحاجة لمراقبة أو تدخل سائق بشري لها.

نتيجة لذلك، سيكون بإمكان المالكين استدعاء سياراتهم عبر الهواتف الذكية وقدومها لهم بشكل أوتوماتيكي، مع دخول السيارة عبر تفعيل من الهواتف الذكية كذلك.

بما انه لا حاجة لوجود سائق وراء المقود، بإمكان الركاب الاسترخاء في المقاعد الخلفية الفاخرة والاستمتاع بالتابلت ونظام المعلومات الترفيهية ومشاهدة الأفلام أو غير ذلك والسيارة ستقوم بالباقي.

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السيارة لا تزال اختبارية للوقت الحالي، ولكن بي ام دبليو أكدت على تطويرها لأنظمة قيادة ذاتية أكثر تطوراً من المستوى الثاني للاستخدام العملي، لتشمل القدرة على استيعاب إشارات المرور ووقف السيارة أوتوماتيكياً عند رصد الإشارات الحمراء او إبطائها عند رصد الإشارات الصفراء.