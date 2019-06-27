نصائح للاستمتاع بقيادة السيارات ذات الدفع الأمامي

الخليج ٣٦٥ نت – تتنوع أنظمة الدفع حسب طراز السيارة، ولكل نظام من أنظمة الدفع مزاياه وعيوبه، وعلى الرغم من تفضيل كثير من السائقين لنظام الدفع الخلفي عن الدفع الأمامي، بسبب ثبات السيارة يكون أفضل مع إمكانية الاستمتاع بالتطعيس والدرفت، إلا أن كل شركة لها نظامها الأمثل الذي يساعد سيارتها في أداء المهام التي صنعت من أجلها.



وتختلف السيارات في تكوينها الميكانيكي حسب نظام الدفع لديها، حيث أننا في نظام الدفع الأمامي نجد وضع المحرك وناقل الحركة بعرض السيارة، ويتم نقل الحركة إلى الإطارات الأمامية عبر أعمدة نقل الحركات والمفصلات، ويعتمد هذا النظام على عمود نقل حركة لكل إطار، ومفصلتين إحداهما داخلية، والأخرى خارجية.

لكن ما يعيب نظام الدفع الأمامي هو التلف السريع لمفاصل السرعة، وهو ما يؤدي إلى عدم استمتاع السائقين بالقيادة، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية وظيفة “مفاصل السرعة” وأسباب تلفها وكيفية المحافظة عليها.

أولاً – مهام “مفاصل السرعة”:



تسهل مفاصل السرعة الداخلية تحرك الإطارات الأمامية خلال السير خاصة على الطرق الغير ممهدة للأعلى والأسفل بسبب المطبات وعدم استواء الأرض، أما مفاصل السرعة الخارجية فإنها تعمل على توجيه السيارة بالتعاون مع مقود القيادة، وكذلك نقل الحركة مع التفاف الإطار بزاوية قد تصل إلى 45 درجة، هذا الأمر يصيب المفاصل بالإجهاد ويعمل على تلفها بصورة سريعة.

ثانياً – تلف مفاصل السرعة والتشخيص الخاطئ:



تتعرض مفاصل السرعة للتلف السريع بسبب المجهود الهائل التي تقوم به كما ذكرنا، ومن مؤشرات تعرضها للتلف، هو حدوث رجفة وارتجاج عند التسارع وعند السرعات العالية (أعلى من 100 كل/س)، لكن تحدث مشكلة دائمة وهو التشخيص الخاطئ لمؤشرات تلف مفاصل السرعة، ويلجأ السائقون لترصيص الإطارات وميزان المقود، بدلاً من صيانة المفاصل.

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كما قد يسمع صوت طقطقة عند الانتقال من وضع D إلى R والعكس، ويُعتقد أن المشكلة في (ناقل الحركة)، وأن الحل في تغيير زيت ناقل الحركة، فيحدث أيضاً تشخيص خاطئ للعطل، مما يسبب ضياع الكثير من الوقت والجهد والمال.

ثالثاً – كيفية المحافظة على مفاصل السرعة:



للاستمتاع بالقيادة في السيارات ذات الدفع الأمامي يجب العناية والمحافظة على مفاصل السرعة لأطول فترة ممكنة، ويمكن تحقيق ذلك باتباع النصائح التالية:

1- تجنب القيادة المتهورة السريعة والبعد عن القيام بالدرفت والتعطيس، وعدم زيادة السرعة في المنحنيات.

2- المحافظة على الأغطية البلاستيكية لمفاصل السرعة من التلف والتآكل، وصيانتها بصورة مستمرة حتى لا يتسرب الشحم.

3- القيام بتشحيم مفاصل السرعة مرة على الأقل في العام.