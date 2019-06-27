ميتسوبيشي لانسر ايفولوشن قد تعود مجدداً بقوة 341 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – في 2015، ودعت ميتسوبيشي إحدى أساطيرها بالإصدار الأخير، لانسر ايفولوشن، ومنذ ذلك الحين أكدت الشركة أن ايفو غالباً لن تعود مجدداً، وحتى إذا عادت فستكون على شكل SUV عالية الأداء بدلاً من سيدان مستوحاة من سيارات الرالي مثل الأصلية.

ولكن طبقاً لتقرير أخير من Autocar، يبدو أن العقلية تغيرت داخل الشركة وأن العمل استهل على لانسر ايفو سيدان جديدة كلياً، وقد نقل الموقع من مصادر يابانية أن ايفولوشن القادمة ستأتي بمولد طاقة مأخوذ من مولد رينو ميجان RS، أسرع سيارة إنتاجية بدفع أمامي في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة.

وتعتمد ميجان RS تروفي على محرك تيربو 1.8 لتر بقوة 296 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، مع توقع رفع القوة إلى 341 حصان وعزم الدوران إلى 433 حصان في الجيل القادم بفضل إضافة نظام هجين مخفف 48 فولت مع زيادة سعة المحرك إلى 2.0 لتر.

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ولكن حتى إذا صحت هذه الأرقام فلا تقارن بلانسر ايفولوشن X MR بقوة 440 حصان وعزم دوران 559 نيوتن.متر، ويُذكر أن الإصدار الخاص البريطاني للسيارة، والمقتصر على أربعين نسخة فقط، كان أقوى سيارة إنتاجية بأربع سلندرات تم صنعها في التاريخ، لتتعدى حتى مرسيدس AMG A45 S بقوة 416 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر.

بالعودة إلى ايفولوشن القادمة، يشير التقرير أن السيارة سترتكز على منصة CMF-C/D F4 المطورة من تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، مع نظام دفع رباعي قياسي.. Autocar لم تذكر موعد الطرح المتوقع للسيارة ولكن لا نتوقع رؤيتها قريباً.