عاجل .. انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بعد تراجع الدولار

بدأت شركات السيارات العالمية التى توزع سيارتها في مصر، بخفض أسعار موديلاتها المختلفة بداية من عام 2019، تماشيا مع تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ولتحريك سوق السيارات الذي أصابه حالة من الركود بعد حملات مقاطعة من الموطنين لارتفاع أسعارها التى وصفوها بأنها غير مقبولة.

أسعار سيارات سانج يونج

وشملت قائمة الموديلات التى تم تنزيل تخفيضات عليها، ماركة "سانج يونج" التي أعلنت وكيلها في مصر تقديم تخفيضات علي طرزتها المختلفة بقيمة تتراوح بين 20 إلى 24 ألف جنيه؛ لتسجل "الفئة الأولى كومفورت" 310 ألف جنيهًا بدلًا من 335 جنيه، وبلغ سعر"فئة لوكچري" 365 ألف جنيهًا بدلًا من 385 ألف جنيه، في حين سجلت "فئة لوكچري 4*4" بيمة 385 ألف جنيه بدلا من409 ألف جنيه.

أسعار سيارات بيجو

وأعلن أيضًا منصور وكيل بيجو في مصر تقديم تخفيضات على موديلات بيجو المختلفة، بقيمة 10 ألف جنيه "لبيجو 301 " ليتراوح سعرها بين 229.9 ألف جنيه ويصل إلى 269.9 ألف جنيه، وبلغت قيمة التخفيضات علي "بيجو 508 " ايضا نحو 10 الف جنيه؛ ليبداء سعرها من 499.9 ألف جنيه، وانخفض ثمن "بيجو "2008 بواقع 5 الاف جنيه؛ ليصل إلى نحو 314.9 جنيه، وسجل سعر "بيجو 3008" نحو 454.9 الف جنيه بتحفيض نحو 25 ألف جنيه على سعرها القديم، وخفض منصور سعر سيارة "بيجو 5008" الذي يعد أحدث موديلات بيجو المطروحة بسوق السيارات بقيمة 25 ألف جنيه؛ ليبداء سعرها من 554.99 ألف جنيه.

أسعار سيارات مرسيدس

وكشفت مرسيدس أنها نزلت تخفيضات على ماركات سيارتها المختلفة بداية من العام وصلت إلى نحو مليون جنيه وفقا لتصريحات خبراء في عالم السيارات؛ ليصل سعر مرسيدس بعد التخفيضات " cla 180" إلى 590 ألف جنيه، بينما وصل سعر "c180" إلى نحو 820 ألف جنيه، وتراوح سعر "E180 " بين 1.1 مليون جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، وسجل سعر "E300 " بعد التخفيض إلى نحو 1.99 مليون جنيه.

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أسعار سيارات تويوتا

وتراوحت التخفيضات علي ماركة تويوتا بين 5 إلى 10 ألف جنيه، حيث بلغ سعر تيوتا باريس plus نحو 330 ألف جنيه، وانخفض سعر "تويوتا أوريس" إلى نحو 435 ألف جنيه، وتراجع سعر "تيوتا كورولا" T72 إلى 416 ألف جنيه، وانخفض سعر تويوتا كورولا T73 إلى 467 ألف جنيه، في حين سجلت "تويوتا c-HR-HR 4 " بعد التخفيضات نحو 405 ألف جنيه، و"تويوتاc-HR-HR 3 " نحو 555 ألف جنيه، وتويوتا c-HR-HR 2 نحو 465 ألف جنيه، ولم تحصل تويتا "c-HR-HR 1" على أي تخفيضات ليستقر سعرها عند 405 ألف جنيه.

أسعار سيارات نيسان

وعلى صعيد شركة نيسان، فقدت خفضت سعر سيارتها " نيسان صني" بنحو 11 ألف جنيه ليبدأ سعرها من 209 ألف جنيه، وتراجعت اسعار نيسان سنترا ؛ لتبداء من 269 ألف جنيه بقيمة تخفيض وصلت إلى 18 ألف جنيه، وسجل سعر " نيسان قشقاي" الجديد بعد التخفيض البالغ نحو 30 ألف جنيه قيمة 379 ألف جنيه.

وقال المستشار أسامة ابو المجد، إن شركات السيارات العالمية في مصر تحرص دائمًا على تقديم عروض علي سيارتها بداية من كل عام، ولكن هذا العام جائت التخفيضات بشكل مرتفع مع تراجع اسعار الدولار، ودخول اتفاقية الشراكة الأوربية التي ستخفض الجمارك علي السيارات التي ذات منشأ اوربي إلى 0% حيز التنفيذ.

وتابع" أبو المجد" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار السيارات التي ذات المنشأ الأوربي أستحوذت على النسبة الأكبر من الأنخفاضات بتراجعات في أسعارها بلغت 30% مستفيدة من اتفاقية الشركة الأوربية وتراجع أسعار الدولار، بينما أنخفضت أسعار السيارات الأخرى بنحو 3% لتراجع أسعار "الدولار" فقط بأكثر من جنيه خلال تلك الفترة.

وأكد أبو المجد التزام اصحاب المعارض بتخفيضات التي أعلنها الوكلاء والموزعون الرئسيون للشركات حرصًا منهم على تحريك مبيعات سوق السيارات.