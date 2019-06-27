بورش تستدعي 337 ألف سيارة باناميرا وكايين بسبب عيب خطير

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة الألمانية للسيارات بورش بعملية استدعاءات سيارات بعدد ضخم يبلغ نحو 337 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، يرجع سبب الاستدعاء إلى وجود عيب فني في قير السيارة، يجعلها تسير رغم وضعها على وضعية الركن، مما قد يسبب حوادث.



وصرح المتحدث الصحفي باسم الشركة، أن عدد السيارات التي تعاني من هذه المشكلة داخل ألمانيا وحدها تبلغ نحو 26 ألف و500 سيارة طراز باناميرا وكايين.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أمس عن استدعاء ما يقارب من 100 ألف سيارة في أمريكا فقط، بسبب هذه المشكلة والمتمثلة في عدم توقف السيارة عند الركن، ويرجع السبب بها إلى وجود عيب محتمل في الوصلة التي تربط بين ذراع التروس وناقل الحركة يمكن أن يؤدي إلى عدم إدخال ذراع الترس المطلوب على نحو صحيح.

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لذا نصحت بورش قائدي السيارات الذين يعانون من هذا العيب في سياراتهم، أن يقوموا بشد مكبح صف السيارة عند اختيار الوضع (P) للتوقف والركن، إلى أن يتم إصلاح هذا العيب.

ومن المقرر أن تخاطب الشركة سائقي السيارات المعنيين اعتبارا من 11 أغسطس المقبل حتى يمكن تبديل جزء بلاستيكي في الوصلة بين ذراع التروس وناقل الحركة.



وأوضحت الشركة الألمانية إلى أن موديلات كايين المعنية بهذا العيب هي من إنتاج الفترة بين 2002 حتى 2010 وموديلات باناميرا هي من إنتاج الفترة بين 2008 حتى 2016.