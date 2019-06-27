مؤسسة غبور للتنمية تنظم سلسلة ندوات تعريفية عن نظام التعليم الفني المزدوج

كتب: باسل الحلواني

نظمت مؤسسة غبور للتنمية سلسلة من الندوات التعريفية لأولياء الأمور والطلاب والمهتمين حول نظام التعليم الفني المزدوج الذي يطبق حاليا داخل المدارس الفنية التي طورتها المؤسسة في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

وشارك في الفعاليات فريق مؤسسة غبور للتنمية الذي قدم للحضور شرحا تفصيليا حول أهداف المؤسسة ودورها في تطوير التعليم المهني وتضييق الفجوة بين خريجي التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

كما استمع أولياء الأمور والحضور إلى شرح فريق مدرسة ساكسوني الألمانية، الشريك الأكاديمي للمؤسسة والمتخصص في خدمات التعليم قبل الجامعي، حول نظام الدراسة الذي تتبعه في المدارس المطورة من قبل مؤسسة غبور للتنمية، والذي يطابق المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد الفنية في ألمانيا، ويعتمد على المزج ما بين التدريب العملي والنظري والتطبيق في مراكز الخدمة والمصانع.

وتحدث طلبة المدارس الحاليين حول تجربتهم في الدراسة بالمدارس الفنية التي طورتها مؤسسة غبور للتنمية، والتي تساعدهم في بناء شخصياتهم وعلى الابتكار والبعد عن التلقين والحفظ وصولا إلى متعة التعلم والتدريب العملي.

كما شارك الطلاب الحاليين مع الحضور في الأنشطة التعليمية التفاعلية التي غطت المفاهيم الأساسية للتعليم الفني للسيارات، مثل فك وتركيب المحركات، والدهان، وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى الألعاب التثقيفية باللغة الإنجليزية.

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وكانت مؤسسة غبور للتنمية قد بدأت سلسلة الندوات التعريفية من مركز سيارات محرم بك، بالإسكندرية، والذي شهد حضور إقبالا كبيرا من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الفني، الذين وجهوا مجموعة من الاستفسارات والأسئلة التي حرص فريق عمل مؤسسة غبور للتنمية على الإجابة عليها باستفاضة. ثم تفقد الحضور المدرسة، وشاهدوا عن قرب ورش المحركات والكهرباءوالصيانة وقسم الهياكل، وقاموا بزيارة الفصول الدراسية المجهزة بأحدث التقنيات.

كما شهدت محافظة الغربية الندوة التعريفية التالية لمؤسسة غبور للتنمية، والتي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمديرية الغربية، بإستاد طنطا تحت رعاية السيد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد والأستاذ أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

واختتمت مؤسسة غبور للتنمية سلسلة الندوات التعريفية بمدرسة "مركز تدريب مهني سيارات إمبابة" التي تمثل باكورة المبادرات التنموية التي تبنتها المؤسسة في عام 2017، ومن المنتظر أن يتم تخريج الدفعة الأولى من المدرسة في أغسطس 2020.

يذكر أن الالتحاق بمدارس مؤسسة غبور للتنمية يشترط على ألا يقل مجموع الطالب عن 180/ 280 في الشهادة الإعدادية، وألا يزيد السن في أول سبتمبر في عام التقديم عن (18) عاما، بالإضافة إلى النجاح في اختبارات قبول مدارس ساكسوني الألمانية، واختبار اللياقة الطبية، إلى جانب أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الاولي.

ويحصل الطلاب بعد اجتيازهم سنوات الدراسة الثلاث بنجاح على دبلوم في التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية، وشهادة معتمدة من الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.