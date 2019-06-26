“تفاصيل” الدرعية تشهد إقامة سباقات فورمولا E في نوفمبر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاح الباهر الذي شهده سباق العام الماضي الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، تنطلق بالمملكة يومي 22 و 23 نوفمبر المقبل سباقات “فورمولا إي” لموسم 2019 ، بإقامة سباقين ضمن جولة “السعودية فورمولا إي 2019”.

حيث ستشهد (“آي بي بي” و”إف آي آي” فورمولا إي)، تنافسًا أعلى هذا الموسم من خلال أول مشاركة لكل من “بورشه” و”مرسيدس”، وينتظر استقبال الدرعية هذا الموسم المزيد من السياح الدوليين، حيث من المتوقع أن يزيد الحضور على العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 ألفاً من السياح من مختلف بلدان العالم.

كما عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بإقامة سباقات الفورمولا إي للسنة الثانية على التوالي على أراضي المملكة، لافتًا إلى أن سباق العام الماضي منح المتعة للجمهور والعائلات السعودية.

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ومن جانبه أكد الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن جولة هذا العام ستشهد انضمام المزيد من الفرق إلى بطولة “فورمولا إي”، مشيرا إلى أن جولة هذا العام، ستكون الأولى التي تتوفر فيها للسائقين طاقة إضافية تبلغ 10 كيلو واط عند استخدامهم نمط الهجوم، حيث ترتفع الطاقة من 225 إلى 235 كيلو واط.

في حين أبدى رئيس CBX التنفيذي كارلو بوتاغي، تفاؤله بنجاح السباق الثاني في المملكة، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه العام الماضي بالمملكة كان مذهلاً وسيكون مفيدًا لسباق العام الحالي لتقديم سباق مليء بالإثارة والترفيه والفنون العالمية.