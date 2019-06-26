يمكنك الإبلاغ عن وكالات السيارات ومراكز الصيانة لحماية المستهلك في هذه الحالة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جمعية حماية المستهلك عن إمكانية الإبلاغ عن وكالات السيارات ومراكز الصيانة، في حال تعرّضت مركبة للضرر أثناء وجودها في الصيانة. حيث قالت الجمعية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: ” تضررت سيارتك أثناء الصيانة؟، وعندك وثيقة تبين حالة هيكلها قبل الدخول؛ مباشرة قدم عليهم بلاغ عبر رقم 935″. كما بينت أن الدليل الشامل لحقوق المستهلك ينص على أنه يجب على وكالات السيارات ومراكز الصيانة، المحافظة على سلامة السيارة أثناء إجراء الصيانة.

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