أرامكو توقع اتفاقيات مع شركات كورية لتوطين صناعة السفن والمحركات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى سيئول، وقعت أرامكو السعودية 12 اتفاقية بمليارات الدولارات مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية، والتي تهدف إلى تعزيز علاقة الشركة مع كوريا الجنوبية وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

من جانبه قال رئيس “أرامكو” المهندس أمين الناصر إن الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة ستسهم في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تعزز استراتيجية الشركة في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود.

كما أوضح أن ما يميز هذه الاتفاقيات أنها تتضمن استثمارات مشتركة في البلدين، وتشمل مجالات حيوية كالتكرير والكيميائيات وتخزين النفط، ومجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز، وتطوير استخدام المواد غير المعدنية المرتبطة بالصناعات البتروكيميائية.

وأضاف الناصر أن الاتفاقيات ستوفر خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام السعودي، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيميائية في هذه المنطقة المهمة.

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وأبان أن الاتفاقيات وقعت مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة هيونداي أويل بنك، ومجموعة هيونداي موتور، وشركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن، بالإضافة لمجموعة “هايوسونق”، وشركة جي إس هولدنقز، وشركة “دايليم إندستريال”.

والجدير بالذكر أن شركة “أرامكو فيما وراء البحار” كانت قد اشترت حصة تبلغ 17% من شركة “هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية” التابعة لشركة “هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة”، بقيمة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.