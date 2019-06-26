استخدام المكابح بشكل مفاجيء مخالفة مرورية هذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور من جديد على أن استخدام المكابح “الفرامل” بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعدّ مخالفة مرورية. يذكر أن استخدام المكابح المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعتبر من المخالفات المرورية المتضمنة في جدول المخالفات رقم “3”، التي يعاقب مرتكبها بغرامة مالية بين 300 إلى 500 ريال.

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