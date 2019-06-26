- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – فورد برونكو القادمة ستستخدم محرك 2.3 لتر طبقاً لتسريب من كاتب لموقع Off.Road، والذي اكتشف المعلومة على تابلت أثناء تفحصه للقطع في متجر إطارات كندي.
المتجر سجل فورد برونكو 2021 في التابلت وفي موقعهم، مفصلا حجم المحرك، والذي يبدو منطقياً لأن السيارة تعتمد على نفس أساسات رينجر، والتي تستخدم محرك تيربو مشابه بقوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات ونظام دفع رباعي.
وتهدف فورد أن تكون برونكو الجديدة قادرة على خوض أقسى الطرق الوعرة بفضل قطعها ومواصفاتها التي تشمل محاور أمامية وخلفية صلبة وأبواب يمكن إزالتها، مع سقف هوائي يمكن سحب ألواحه للاستمتاع بالهواء المفتوح.
كما أشارت تقارير في الماضي أن برونكو ستحصل على مولد طاقة هجين لاحقاً لتمثل منافسة لجيب رانجلر هايبرد موديل 2020.
المعلومات الحالية تشير ان برونكو الجديدة سيتم تدشينها في منتصف 2020 مع بدء إنتاجها في يناير 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب مواصفات محرك فورد برونكو 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.