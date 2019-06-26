كيا تعلن عن استثمارها في شركة أورورا لتطوير تقنيات القيادة الذاتية

من المتوقع أن يعزز هذا الاستثمار الشراكة القائمة

حيث تتعاون الشركتين عبر منصات وخدمات السيارات الذاتية القيادة المدعومة بنظام “Aurora Driver”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كل من شركة كيا موتورز وشركة أورورا إنوفيشن اليوم عن استثمار شركة كيا موتورز في أورورا لتسريع عملية تطوير تقنيات السيارات الذاتية القيادة.

سوف تعمل هذه الخطوة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم تشكيلها بين الشركتين في عام 2018م، والتي بموجبها تتعاون كل من شركة كيا وأورورا على تقنيات القيادة الذاتية عبر سيارة “تيكسو – NEXO” الرائدة في مجال خلايا الوقود المبتكرة من كيا، حيث أنه، بناء على الاستثمار الجديد، تم الإتفاق بين الشركتين على توسيع نطاق البحث لتشمل مجموعة واسعة من الموديلات وإنشاء منصة مثالية لسيارات كيا ذاتية القيادة.

تمكنت شركة أورورا، منذ تأسيسها، من المحافظة على مكانتها كشركة رائدة في مجال تطوير تقنيات القيادة الذاتية، حيث أن نظامها المسمى “Aurora Driver” المتعلق بالقيادة الذاتية، الذي يعمل بنظام اللدار والرادار والكاميرات التي تقوم برصد المنطقة المحيطة بالسيارة وإستخدام الكمبيوتر الذي يدير وحدات البرامج ويقوم بتحليل البيانات وإستيعابها ومن ثم إختيار المسار الآمن وتوجيه السيارة نحوه، وبفضل تكامل نظام “Aurora Driver”، سوف يتم تعزيز قدرات سيارات كيا على المراقبة والتفاعل والتكيف مع البيئات المختلفات المحيطة بالسيارات.

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وفي هذا الصدد قال السيد/ستيرلنج أندرسون، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في شركة أورورا: “نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته فرق شركة كيا. وإلى جانب جميع شركائنا في النظام الإيكولوجي، فإننا نشهد تقارب توفيقي مثمر عبر منصة قوية توفر فوائد تقنية لنظام القيادة الذاتية بأمان وسرعة وبشكل واسع.”

وتتضمن خطط التنقل في المستقبل لشركة كيا موتورز طرح وتسويق السيارات ذاتية القيادة من المستوى 4 بحلول عام 2021 مع الإطلاق التجريبي لأسطول من سيارات الأجرة الآلية الذاتية القيادة في المدن الذكية، ومن خلال التغلب على القيود الحالية المتعلقة بالسيارات والسائقين، ستثري الشركة قريباً حياة عملائها وتقدم تجربة “قيادة ذاتية” حقيقية.