تدشين فورد بوما 2020 كأصغر SUV من الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور ومعلومات جديدة عن فورد بوما 2020 على صفحات الإنترنت، وأول ما يلفت النظر عن السيارة هو حجمها الصغير جداً، حيث تبدو بالكاد أكبر من فييستا هاتشباك، بتصميم مختلف لكونها كروس اوفر مع ارتفاع أعلى وزوايا أكثر استقامة.

وتأتي بوما الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية LED مع شبكة تهوية كبيرة سوداء، وستتوفر السيارة بمولدات طاقة هجينة، الأول يجمع بين محرك ايكوبوست تيريو سعة 1.0 لتر بثلاث سلندرات وموتور كهربائي بقوة إجمالية 123 حصان، بينما تصل قوة المولد الثاني إلى 152 حصان، كلاهما متصل بجير يدوي بست سرعات.

Advertisements

وبينما تأتي فورد بوما 2020 بمحركات صغيرة إلا أنها مزودة بعدد واسع من أنظمة السلامة الهامة، مثل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة، وكبح الطوارئ التلقائي ونظام لرصد ضغط الإطارات ونظام نصف ذاتي للمساعدة على الركن والمزيد.

بالداخل نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش بشكل قياسي مع نظام معلومات ترفيهية مركزي بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي ونظام اوديو فاخر بـ 10 مكبرات صوت.. ومن المتوقع تدشين بوما الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر.