كيا اكسيد 2020 تظهر رسميا بتصميم عصري

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن اكسيد الجديدة لتنصم إلى سيد هاتشباك وسبورتس واجن وبروسيد شوتينج بريك في المجال.. اكسيد هي أكبر من ستونيك ولكن أصغر من سبورتاج في مجال كيا المتوسع باستمرار، مع توفرها بنظام دفع أمامي حصرياً.

وقد وصفت كيا السيارة بـ “كروس اوفر للمدن”، مع اختلافات ملحوظة عن سيد هاشتباك القياسية، مثل كونها أطول بـ 85 مليمتر وأعلى بـ 43 مليمتر وأعرض بـ 26 مليمتر، كما أن هذا اللون الأصفر البراق متوفر حصرياً لاكسيد.

رغم كونها موجهة للمدن بشكل رئيسي إلا أن السيارة قادرة على التعامل مع بعض أنواع الطرق الوعرة مقارنة بسيد، بفضل اتساع فرجتها عن الأرض بـ 42 مليمتر مقارنة بالموديل القياسي، كما تم خفض ضجيج الطرق واهتزازاتها بفضل موانع اهتزازات جديدة لتحسين الراحة في المقصورة.

Advertisements

وستتوفر كيا اكسيد 2020 الجديدة بنفس محركات التيربو البترولية 1.0 و1.4 لتر مثل سيارات سيد الأخرى، مع محرك 1.6 لتر أكثر قوة والمستخدم في سيد GT وبروسيد GT الرياضية بقوة 204 حصان وعزم دوران 265 نيوتن.متر.

جميع المحركات متصلة بجير يدوي بست سرعات او جير اوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات، مع إضافة نسخ هجينة خفيفة وبالقابس العام القادم للراغبين في أعلى كفاءة ممكنة لسياراتهم، وسيتم طرح السيارة في أوروبا في الربع الثالث من العام.