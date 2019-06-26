جينيسيس ستكشف عن 6 سيارات جديدة بحلول 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس عن تمسكها بخطتها الأصلية لتقديم ست موديلات في مجالها، مع إطلاق السيارات المتبقية على مدار الأعوام القادمة.

وصرحت الشركة: “بحلول 2021 سيكون لدينا 6 موديلات في المجال، منهم أول سيارة SUV لنا متبوعة بموديل SUV ثاني لاحقاً، كما سنقدم موديلات أكثر إثارة لاحقاً وإن لن نكشف عنهم للوقت الحالي”.

موديل GV80 المرفق صوره بالأسفل سيكون أول كروس اوفر لجينيسيس، وسيشارك منصته مع G80 سيدان، ما يشير إلى توفير أنظمة دفع رباعي وخلفي، مع تشابه مجال المحركات كذلك في الغالب ليشمل محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر ومحرك V6 سعة 3.8 لتر بضغط الهواء، ومن المتوقع طرح GV80 في بدايات 2020.

بالنسبة للكروس اوفر الثانية التي تنوي جينيسيس تقديمها فتشير معلومات مسربة أنها ستكون أصغر من GV80، لتحمل اسم GV70 في الغالب، ولتماثل G70 سيدان من الناحية الميكانيكية.