كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تخطط للكشف عن الجيل الجديد من M3 و M4 في منتصف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شكرة بي ام دبليو عن موعد كشف فئاتها العالية الأداء من M3 و M4 والذي سيكون خلال منتصف عام 2020, كموديل لعام 2021. حيث أعلنت الشركة بأن كلا السيارتين سيستخدمان نفس محرك الـ 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 473 حصان المستخدم في كل من X3 M و X4 M.

أما عن نظام دفع العجلات, فسيكون بنظام دفع خلفي بشكل قياسي. وستأتي كلا السيارتين أيضا بناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 7 سرعات.