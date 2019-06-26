اودي Q7 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت اودي الستار رسمياً عن Q7 2020 فيس ليفت الجديدة، والتي حصلت على بعض التحديثات للمقدمة والخلفية لتتماشى مع أحدث لغة تصميم للشركة، مع عدة مولدات طاقة هجينة.

في الخارج نرى أن شبكة تهوية Q7 ذات الإطار الموحد أصبحت أعرض، مع مصابيح أمامية جديدة بتقنية HD Matrix LED الاختيارية، مع تحديثات خفيفة أيضاً للخلفية لتشمل مصابيح خلفية جديدة وشريط كرومي على مدار عرض السيارة بأكملها لتمييزها عن الموديلات السابقة.

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التحديثات أوضح في الداخلية، والتي تشمل لوحة قيادة رقمية جديدة بشاشتين لمسيتين مع إعادة ترتيب مكونات الداخلية بشكل عام لتوفير مساحة أوسع فيها، وكما هو متوقع، تأتي الـ SUV بأحدث تقنيات الشركة التي تشمل نظام ملاحة MMI المتطور وتقنية اودي التواصلية التي تتعامل مع كل شيء، بداية من معلومات الزحام إلى التواصل مع امازون اليكسا والهواتف الذكية، مع إطلاق تقنيات التواصل مع البنية التحتية لبعض المدن لاحقاً.

وستتوفر السيارة بعدة محركات ديزل وبترول، جميعهم يستخدم نظام هجين خفيف 48 فولت، مع توقع تقديم نسخة هايبرد بالقابس لاحقاً.. ولم تكشف اودي عن الأسعار بعد، مع طرح الموديل في الأسواق في سبتمبر القادم.