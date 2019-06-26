- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه أحالت كمارو للتقاعد في 2002 قبل إحيائها، والآن يبدو أن التاريخ سيكرر نفسه مجدداً، مع تقرير من Muscle Cars & Trucks نقل من مصادر داخل جنرال موتورز ان تطوير الجيل السابع من كمارو توقف وأن السيارة سيتم إزالتها من مجال الشركة.
التقرير يشير إلى أن كمارو لن تنتقل للنسخة الجديدة من منصة ألفا التي تدعم كاديلاك CT4 و CT5، وهي علامة غير مبشرة، مع الإشارة إلى أن نهاية الموديل قادمة في 2023.
جنرال موتورز رفضت تأكيد أو نفي التقرير في تصريح أخير، وليس سراً أن مبيعات كمارو أصبحت ضعيفة مؤخراً بـ 50,963 نسخة فقط في أمريكا في العام الماضي، ما يضعها في الترتيب الثالث خلف فورد موستنح بمبيعات 75,842 سيارة ودوجح تشالنجر بـ 66,716 سيارة.
لنذكر مع ذلك أن جنرال موتورز عقدت استفتاء بين عملائها حول مولدات الطاقة المرغوب فيها في كمارو القادمة، لتشمل محركات تيربو 2.7 لتر بأربع سلندرات وخيارين هجينين، ما أشار وقتها إلى تمسك الشركة بالموديل، ولكن الخطط تتغير باستمرار.
إذا صح التقرير فستكون كمارو آخر موديل في سلسلة طويلة من الموديلات التي أوقفت جنرال موتورز إنتاجها، حيث اعلنت الشركة الخريف الماضي عن إحالة هذه الموديلات للتقاعد: بويك لاكروس، كاديلاك CT6 و XTS وشيفروليه كروز وامبالا وفولت.
كانت هذه تفاصيل خبر شيفروليه كمارو قد يتوقف إنتاجها في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.