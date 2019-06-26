كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوصيل بعد عام. . نفاد حجوزات سيارة كوينجسيج يسكو الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة كوينجسيج عن نفاد حجوزاتها من سيارتها يسكو الخارقة محدودة الإنتاج.

كونها أحد أجدد وأسرع وأفخم السيارات الخارقة، فلن نستغرب من ارتفاع سعر السيارة الأساسي فقد تطلب الأمر من عملاء كوينجسيج الـ125 المحظوظين دفع مبلغ مقدم 4.5 مليون دولار، ولكن ذلك لن يكفي للحصول على السيارات مباشرة إذ سوف ينتظرون لمدة عام على الأقل للحصول على سياراتهم.

تحمل يسكو محرك V8 عالي الأداء ينتج 1,577 حصان وعزم 1,500 نيوتن-متر، وتحمل السيارة رزمة أيروديناميكية مميزة تمنحها الثبات اللازم على سرعات تصل لـ483 كم/س. وتعمل كونيجسيج على فئة أقوى من السيارة.