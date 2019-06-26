فورد تعيد تدوير الزجاجات البلاستيكية لاستخدامها في تصنيع سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت صانعة السيارات الأمريكية العملاقة فورد، مقطع فيديو مدته 36 ثانية، أعلنت خلاله تدشين حملتها الموسعة لدعم إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، وذلك في إطار توعوي بمخاطر انتشار التلوث البلاستيكي حول العالم.

وأظهر الفيديو التوعوي الذي نشرته فورد تجميع الشركة للزجاجات البلاستيكية، ومن ثم إعادة تدويرها في تصنيع تنجيد أرضية سياراتها، وطالبت العالم مشاركتها استخدام البلاستيك المعاد تدويره، لنشر الفكرة على نطاق واسع، مؤكدة على أنها استخدمت 470 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها في كل سيارة إيكوسبورت

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وكشف توني ويذرهيد مهندس فورد عن طريقة تحويل البلاستيك إلى تنجيد للسيارة، وقال يجب تقطيع الزجاجات وأغطيتها إلى رقائق صغيرة، ثم تسخينها إلى 260 درجة مئوية ومن ثم إذابتها لتتشكل في ألياف بعرض شعرة بشرية، يتم نسجها وغزلها بليّها معًا، وتحويلها إلى تنجيد.

تتبع صانعة السيارات الأمريكية عملية تدوير الزجاجات البلاستيكية منذ 20 عاما، وذلك كونها واحدة من الشركات الرائدة في نشر الوعي الخاص بالحفاظ على البيئة، ووقف انتشار التلوث البلاستيكي.

يذكر أن فورد قد قامت بتدوير نحو 1.5 مليون زجاجة بلاستيكية في تصنيع أجزاء داخلية سياراتها، وذلك يتضمنه ايكوسبورت.