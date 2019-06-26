ألمانيا تستثمر 40 مليار يورو في مجال السيارات الكهربائية خلال الـ3 سنوات القادمة

كتب: باسل الحلواني

قال بيان صادر عن قطاع صناعة السيارات الألماني، إن ألمانيا تعتزم استثمار حوالي 40 مليار يورو، في مجال السيارات الكهربائية، خلال السنوات الـ3 القادمة.

وأكد البيان، أن قطاع صناعة السيارات الألماني، سيقوم بمضاعفة عروض الإنتاج ثلاث مرات، وزيادة مدى المسافات التي يمكن أن تقطعها السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن

الهدف الأول من هذه الاستثمارات هو تحقيق أهداف حماية المناخ.

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تسعى لتوسيع شبكات شحن السيارات الكهربائية، لتسمح باستيعاب نحو 10.5 مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2030.

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