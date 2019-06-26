ساما تدشن مركز الصلح لتسوية منازعات تأمين السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالأمس رسمياً مركز الصلح لتسوية منازعات تأمين المركبات، حيث أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن المركز يهدف لتوفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، من خلال استقبال ومعالجة طلبات الصلح عبر موقعها الإلكتروني.

كما أشارت إلى أن أن المركز يقوم بإتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، ولا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.

وقد أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أن خدمة طلب الصلح تُعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، والتي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة للجان.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمة تعتبر وسيلة بديلة للتقاضي فتساهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات، وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.