لوحات أرقام ذكية للسيارات تمنع السرقة.. في دبي!

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد إمارة دبي هذه الفترة نهضة علمية وتكنولوجية هائلة في جميع المجالات، كما تسعى للحد من الجريمة وإيصالها إلى رقم صفر، لذا تسعى مؤخراً شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة عالمية متخصصة، في تطوير مشروع لوحات أرقام ذكية للسيارات، يساعد على الحد بصورة كبيرة جداً من سرقة اللوحات الرقمية والسيارات.

وفي لقاء صحفي مع العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، للتحدث حول مشروع لوحات أرقام السيارات الذكية الجديد، قال:” أن المشروع يستشرف المستقبل في التوجه لاستخدام لوحات ديجيتال على المركبات ضد السرقة، موضحاً أنه وبمجرد إزالة اللوحة عن المركبة تختفي الأرقام وتتلف اللوحة ذاتياً، مشيراً إلى أن المشروع قيد الدراسة والتجربة مع الجهات المعنية وسيعلن عن تطبيقه فور الانتهاء من تنفيذه”.

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وأضاف الجلاف قائلاً أن اللوحات الذكية سوف ترتبط ببرنامج ذكي مع مركز القيادة والسيطرة، يعطي إنذاراً في حال سرقة اللوحة.

كما أشار العميد جمال أن من مزايا اللوحة الذكية الجديدة، هو: «عدم احتياج مالك السيارة – بعد تطبيق المشروع – إلى إزالة اللوحة عند الرغبة في نقلها بل يتم محو ونقل الأرقام للسيارة الجديدة عبر برنامج خاص بلوحات السيارات من قبل الجهات المتخصصة».

وفي نفس السياق، تمتلك شرطة دبي العديد من الاقتراحات والدراسات الحديثة حول طرق للقضاء على جريمة سرقة السيارات، أحدها وضع شريحة مراقبة في لوحة السيارة يتم بها تخزين جميع بيانات السيارة، وتكون متصلة بالقمر الصناعي أو شركات الاتصالات لتحديد موقعها في حال تم سرقتها.



وأوضح الجلاف مدى أهمية المشروع الجديد للوحات الذكية، إلى السيارات والمقطورات والدراجات والحافلات والشاحنات المهملة في جميع شوارع دبي والتي تركها أصحابها، حيث يتم سرقة لوحاتها ويستخدمها الجناة في جرائم أخرى كالسطو أو انتحال صفة رجال الشرطة، أو تهريب سيارات مسروقة أو تهريب المشروبات الكحولية، لذا كان من الضروري البحث عن وسيلة فعالة لإيقاف هذه السرقات.