ظهور أولى التفاصيل عن الأجيال القادمة لشيفروليه كولورادو وجمس كانيون

الخليج ٣٦٥ نت – تم تقديم الجيل الحالي من شيفروليه كولورادو في نوفمبر 2013 ولكن السيارة لا تزال تتمتع بمبيعات قوية وصلت إلى 134,842 نسخة العام الماضي، بينما تم تدشين جمس كانيون عقب كولورادو بأشهر في 2014، وفي 2018 سجلت ثالث أعلى مبيعات سنوية في تاريخها بـ 33,492 نسخة.

وبينما الأرقام جيدة إلا أن جنرال موتورز تعلم أن الوقت قد حان لتطوير الأجيال القادم من هذه السيارات استعداداً لطرحها في 2023 في الغالب، وقد أشارت تقارير جديدة أن خطة جنرال موتورز المبدئية كانت لتطوير سيارات البيك اب في البرازيل ولكن مع تذبذب الأسواق اللاتينية مؤخراً عدلت من خططها.

أشار التقرير من مجلة MuscleCarsAndTrucks أن كولورادو وكانيون القادمتين ستعتمدان على منصة جديدة، وأن كولورادو ستكون مماثلة لجميع أسواق العالم بدون اختلافات على العكس من الوضع الحالي، والذي نرى فيه اختلافات واسعة بين إصدار أمريكا الشمالية وباقي الإصدارات العالمية.

وفي مجال آخر، نذكر ان الإشاعات تناقلت منذ أسابيع عن تفكير جنرال موتورز بإعادة إحياء همر كعلامة كهربائية، وبينما لا توجد تأكيدات بعد، يؤمن البعض أن همر الجديدة قد تشارك منصتها مع سيارة البيك اب الكهربائية القادمة من الشركة، والتي لا تزال في مرحلة التطوير حالياً.