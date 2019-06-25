رسمياً.. الإمارات توافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

كتب: باسل الحلواني
أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، قرارا وزاريا بالموافقة على صفقة استحواذ شركة أوبر، على شركة كريم، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في
وأكد البيان أن الموافقة جاءت بعد مراجعة لجنة تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة للاستحواذ المقترح، موضحاً أنه بعد دراسة السوق المعني بخدمات نقل سيارات الأجرة الخاصة، وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركُز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.
ورحبت "أوبر"، بالقرار الصادر، قائلة:"نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في
جدير بالذكر أن الصفقة تجمع بين الريادة العالمية والخبرة التقنية الواسعة لشركة أوبر مع قدرات شركة كريم المثبتة في مجال تطوير حلول محلية مبتكرة. ومن خلال التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، تهدف الشركتان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع.
وتتيح هذه الصفقة فرصة مميزة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة.
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