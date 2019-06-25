رسمياً.. الإمارات توافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

كتب: باسل الحلواني

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، قرارا وزاريا بالموافقة على صفقة استحواذ شركة أوبر، على شركة كريم، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في

دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان صادر عن "أوبر"، اليوم الثلاثاء، حصلت "الوفد"، على نسخة منه، إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي، بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين، مضيفاً أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام.

وأكد البيان أن الموافقة جاءت بعد مراجعة لجنة تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة للاستحواذ المقترح، موضحاً أنه بعد دراسة السوق المعني بخدمات نقل سيارات الأجرة الخاصة، وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركُز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.

ورحبت "أوبر"، بالقرار الصادر، قائلة:"نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في

دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة "كريم". إن توحيد جهود شركتي "أوبر" و"كريم" ستقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة." أعرب متحدث رسمي باسم أوبر".

جدير بالذكر أن الصفقة تجمع بين الريادة العالمية والخبرة التقنية الواسعة لشركة أوبر مع قدرات شركة كريم المثبتة في مجال تطوير حلول محلية مبتكرة. ومن خلال التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، تهدف الشركتان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع.

Advertisements

وتتيح هذه الصفقة فرصة مميزة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة.