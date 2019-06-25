“بالصور” نظرة على مميزات ومواصفات كاديلاك XT4 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كاديلاك واحدة من أبرز العلامات الأمريكية الفخمة التي تجذب انتباه الكثير من عشاق الفخامة والرفاهية والراحة، ولهذا سنتعرف اليوم على أبرز مميزات طراز XT4 2019 التي تعد من افضل سيارات الكروس أوفر في فئتها.

1) طابع عصري

تتميز XT4 بتصميم ذو طابع عصري ورياضي وبمواصفات سلامة وتقنية عالية تجعلها من أكثر السيارات في فئتها تقدما من الناحية التكنولوجية، وهذا يعكس التوجه المتبنى من شركة كاديلاك للعشر السنوات القادمة من حيث الحرص على تقديم منتجات تتوفر بها أعلى مواصفات السلامة وأحدث التقنيات الميكانيكية والتكنولوجية.

2) محرك ذكي

تأتي XT4 مدفوعة بمحرك كاديلاك 2.0 Turbo الجديد كليًا، 4 سلندر وقوة تصل الى 237 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران. إلى جانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي تسع سرعات، وتحتاج بمعدل 12.7 لتر من البنزين من أجل قطع مسافة 100 كم على الطرق السريعة، كما يتوفر بهذه السيارة نظام تعطيل عمل أحد الاسطوانات بشكل قياسي في حال قيادتها بسرعات منخفضة لتقليل استهلاك الوقود، كما زودت بنظام تشغيل/إيقاف للمحرك، وستعمل سيارة كاديلاك XT4 بنظام دفع أمامي للعجلات بشكل قياسي، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات بشكل اختياري للفئات العليا.

3) المقصورة

تأتي XT4 مع مقصورة فاخرة واسعة بمساحة أقدام خلفية رحبة، بينما في حالة طي الصف الخلفي من المقاعد تصبح سعة حقيبة الأمتعة 1,385 لتر، كما لن ننسى بالطبع إمكانية التحكم كهربائياً في تعديل وضعية المقاعد الأمامية، وذلك في الوقت الذي تحمل في الداخلية مقود ثلاثي، كسوة جلدية مع زخرفات معدنية أو خشبية، خاصية حفظ وضعية مقعد السائق، مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم ودعم وجود عجلة قيادة رياضية مع لمسات من ألياف الكربون بفئة Sport وخيار للحصول على نظام تدفئة للمقاعد.

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4) تصميم راقي

تتميز كاديلاك XT4 عبر خطوط أنيقة ومصقولة تلفت نظر العملاء وتعزّز القياسات القوّية للمركبة وحضورها الجريء لجذب أنظار فئة الشباب الراغبين بسيارة فخمة بروح عصرية ورياضية وعملية بنفس الوقت، أما المقصورة الداخلية فهي عبارة عن مجموعة لمسات جمالية مركَّزة من لغة كاديلاك التصميمية والمتمثّلة بدمج التقنيات بشكل منطقي وفنّي وتوفير باقة من الألوان الجديدة، وتتميّز المقصورة بكونها مشغولة بدقّة عالية.

5) التقنيات

بداية سوف نجد شاشة نظام ترفيهي معلوماتي جديدة كلياً قياس 8 إنش مع دعم للأوامر الصوتية والملاحة إضافة لثلاثة أزرار يمكن برمجتها للوصول سريعاً لثلاثة وظائف مختلفة، وتتضمن الخصائص الأخرى دعم الشحن اللاسلكي، نظام تعليق رياضي متكيف، منقي للهواء، مكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، أربع منافذ USB، فتح باب حقيبة الأمتعة كهربائياً ونظام صوتي فاخر من Bose.

6) الأمان

كعادة كاديلاك، تأتي XT4 مع اهتمام بالغ بمعاملات وتقنيات الأمان المختلفة، وهو ما يبدأ عبر الهيكل عالي التحمل للصدمات الأمامية والجانبية والخلفية، مقعد سائق يصدر اهتزازات تجاه اليمين أو اليسار لأجل التنبيه عن احتمال حدوث اصطدام باحدى الجهتين، 8 وسائد هوائية أنظمة مكابح خلفية وأمامية أوتوماتيكية، حماية ضد الانقلاب، مساعد ركن مع كاميرا رؤية محيطية، توقف أوتوماتيكي عند استشعار المشاة بالمسار، تنبيه قبل الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء بالمسار، تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الأمامية، مثبت سرعة متكيف، عرض بث الكاميرا الخلفية بمرايا الرؤية الخلفية، مع القدرة على تسخين وطي المرايا الجانبية كهربائياً.