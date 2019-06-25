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هذا ما ستبدو عليه تويوتا كامري عند مزجها مع بوجاتي شيرون

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – لا توجد سيارة آمنة الآن من سطوة التعديلات الرقمية عليها، والآن نرى هذا المزيج الغريب بين تويوتا وبوجاتي.

الصورة القادمة من حساب انستجرام روسي قامت بوضع مقدمة تويوتا كامري على بوجاتي شيرون.. وللعين غير المدربة (بأي شكل) قد تظهر السيارة حقيقية أو حتى تقليد من نوع ما، ولكنها طبعاً رقمية.

رغم غرابة الفكرة إلا أنه تثبت بعض الأشياء، مثل أن لغة تصميم تويوتا تطورت لدرجة جريئة سمحت بتحويل نصف مقنع كهذا.. وهو ليس بالأمر الغريب مع إعجاب الكثيرين بالتصميمات ورغبة الشركات من مختلف الفئات بتلبية هذه الرغبات، والنتيجة أن وضع مقدمة كامري على شيرون لا تبدو منفرة للدرجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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