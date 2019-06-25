هذا ما ستبدو عليه تويوتا كامري عند مزجها مع بوجاتي شيرون

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الخليج ٣٦٥ نت – لا توجد سيارة آمنة الآن من سطوة التعديلات الرقمية عليها، والآن نرى هذا المزيج الغريب بين تويوتا وبوجاتي.
الصورة القادمة من حساب انستجرام روسي قامت بوضع مقدمة تويوتا كامري على بوجاتي شيرون.. وللعين غير المدربة (بأي شكل) قد تظهر السيارة حقيقية أو حتى تقليد من نوع ما، ولكنها طبعاً رقمية.
رغم غرابة الفكرة إلا أنه تثبت بعض الأشياء، مثل أن لغة تصميم تويوتا تطورت لدرجة جريئة سمحت بتحويل نصف مقنع كهذا.. وهو ليس بالأمر الغريب مع إعجاب الكثيرين بالتصميمات الرياضية ورغبة الشركات من مختلف الفئات بتلبية هذه الرغبات، والنتيجة أن وضع مقدمة كامري على شيرون لا تبدو منفرة للدرجة.
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