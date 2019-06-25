“بالصور” نظرة على مميزات ومواصفات وتحديثات كيا K900 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كيا واحدة من أقوى العلامات الكورية حالياً على الساحة العالمية، حيث تتميز دوماً بتقديم سيارات مميزة من حيث التقنيات والاعتمادية، لذا سنلقي اليوم نظرة على أبرز مميزات طراز K900 2019 الفاخرة من الصانعة الكورية.

1) التصميم

تصميمها مشدود مقارنة بالسابق بالرغم من أنها أطول، وتأتي الواجهة الأمامية بشبك مكون من 176 خلية على شكل جوهرة مع مصابيح أمامية وخلفية تتميز الإضاءة فيها بشكل مزدوج LED مع امتدادها للجوانب.

كما أن غطاء المحرك طويل، السقف ينحدر نحو الخلفية القصيرة بأناقة، بالإضافة إلى ذلك فالعواميد الجانبية بارزة والكروم مستخدم بكثافة بأنحاء الخارجية، ما يعطي السيارة هيبة تميّزها كصالون فاخرة.

2) المقصورة

حقيقة، كيا أبدعت في المقصورة، حيث اتبعت فيها “لغة البساطة”، وبذلك فهي تتألف من أفخم الجلود والأخشاب والمعادن، مع توافر خيارات مختلفة للون الفرش بينها الأحمر، الأسود، البني القاتم، البني الفاتح ويقع في مركز الكونسول الوسطي ساعة من العلامة السويسرية الفاخرة موريس لاكروا، كما أنه متوفر نظام ليكسكون بـ 17 سماعة 900 وات يقدم تجربة صوتية مجسمة، إضاءة محيطية بـ 64 درجة مختلفة بالتعاون مع معهد بانتون للألوان، 20 وضعية لمقعد السائق، 16 وضعية لمقعد الراكب الأمامي، 14 وضعية للمقاعد الخلفية، مع مميزات التدفئة والتبريد.

3) نظام المعلومات الترفيهي

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يحمل الكونسول الوسطي شاشة لمسية قياس 12.3 إنش، يمكن من خلالها التحكم في درجة الحرارة ومستوى الصوت إضافة إلى معلومات الرحلة،كما يمكن من خلالها الوصول إلى نظام ملاحة متقدم بشكل أسهل، حيث يتم ربط كافة هذه اﻷنظمة بنظام المعلومات الترفيهي UVO luxe الخاص بعلامة كيا والذي يتيح التحكم عن بعد في بعض الخصائص، بعد إنشاء حساب خاص بمالك K900 من خلال هذا الموقع، مع وجود دعم أبل كاربلاي وشحن لاسلكي للهواتف، إضافة إلى وجود شاشة عرض رأسية قياس 9.7 إنش تعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

4) السلامة والقيادة الذاتية

حصلت K900 على ترسانة ضخمة من أنظمة السلامة المتقدمة تبدأ مع رؤية محيطية بـ 360 درجة من خلال أربعة كاميرات، إضافة إلى نظام للكشف عن البقعة العمياء من خلال بث مباشر لجانبي السيارة في شاشة العدادات والذي يفعل بشكل آلي عند إضاءة شارة الانعطاف، كما تعمل عجلة القيادة على تنبيه السائق من خلال اهتزازات في حالة تغيير المسار بشكل غير آمن عند التقاط مستشعرات السيارة ﻷي مركبات أو عقبات في الطريق، مع تقنية المخرج الآمن والتي تمنع فتح الأبواب للركاب إذا ما كانت هنالك سيارة أو أحد المشاة يقترب من المرور بجانب السيارة.

5) النظام الصوتي

لابد من وجود نظام صوت مناسب لتجربة قيادة مميزة، وفي هذا النطاق تفوقت K900 على نفسها عن طريق نظام صوتي من Harman Kardon/Lexicon بقدرة 900 واط ومن خلال 17 سماعة والذي يعتبر أقوى أنظمة كيا الصوتية مع تكنولوجيا Clari-Fi وتقنية QuantumLogic التي تعمل على بث صوت محيطي عالي النقاء.

6) المحركات

المحرك هو نفسه المتاح في ستينجر وجينيسيس، تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر قوة 370 حصان يتصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات يرسل القوة إلى نظام دفع رباعي قياسي يوزع عزم الدوران على كل عجلة على حدة حسب حاجتها، مع العلم أن السيارة سابقا كانت تتوفر حصراً بالدفع الخلفي، كما أن لديها ايضاً محرك V6 حقن مباشر 3.3 لتر يولد 282 حصان والثالث V6 حقن مباشر سعة 3.8 لتر يولد قوة 315 حصان أما الرابع V8 سعة 5.0 لتر يولد قوة 425 حصان.