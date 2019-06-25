“بالصور” نظرة على مميزات ومواصفات وتحديثات كاديلاك CT6 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيدان كاديلاك CT6 2019 كاملة الحجم الفخمة واحدة من أكثر السيارات روعة وتميزاً في فئتها نظراً لما تقدمه من خصائص متميزة متعددة، ولهذا سنلقى اليوم نظرة عامة على أبرز خصائصها.

1) التصميم

تمتلك CT6 2019 تصميم خارجي جذاب يمزج ما بين الرقي والجرأة عبر هيئة عريضة ومصابيح كاديلاك المميزة، التي تضم بالأمام مجموعات LED مزدوجة تحسن من مستوى الرؤية بمختلف الظروف.

2) المقصورة

تقدم CT6 2019 عدد كبير من المميزات التي تزيد من مستوى راحة ورفاهية كافة الركاب، بجانب التصميم الجميل عبر زخرفات الأخشاب وألياف الكربون الدقيقة.

3) المقاعد

تضم الداخلية مجموعة من المقاعد فائقة الراحة عبر كسوتها الجلدية الفاخرة، في حين تمتلك المقاعد الأمامية خاصية إمكانية تغيير الوضعية في 20 اتجاه مختلف بشكل كهربائي أوتوماتيكي، بجانب وجود نظام تدفئة وتهوية و15 برنامج تدليك.

4) النظام الصوتي

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تكتمل تجربة الفخامة الداخلية من خلال نظام Bose Panaray الصوتي الفاخر، والذي يتكون من 34 مكبر صوتي لتجربة محيطية فائقة النقاء تمتع الركاب بمختلف النغمات.

5) قيادة شبه ذاتية

تأتي CT6 2019 مع أول نظام في العالم يسمح بقيادة السيارة ذاتها دون وجود أيدي السائق على المقود، ما يحمل اسم Super Cruise، وهو ما يعمل عبر مجموعة كبير من المستشعرات لرصد العقبات على الطريق أثناء السفر على الطرق السريعة.

6) المحركات

تأتي كاديلاك CT6 2019 مع محرك 2 لتر تيربو بقوة 237 حصان مع دفع خلفي قياسي، بجانب محرك V6 تنفس طبيعي سعة 3.6 لتر رباعية الدفع بقوة 335 حصان، وبالفئة الأعلى هناك محرك V6 مزدوج التيربو سعة لتر ذو قوة 404 حصان يساعد على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.3 ثانية، وتأتي الخيارات الثلاثة للمحركات متصلة بناقل أوتوماتيكي من 10 سرعات.