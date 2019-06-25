“بالصور” نظرة على مميزات ومواصفات وتحديثات شيفروليه سيلفرادو 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه مؤخراً عن الجيل الرابع من سيلفرادو 2019 الجديدة كلياً، لتستمر بذلك في رحلتها الناجحة منذ تدشينها في عام 1998 للمرة الأولى على هيئة بيك اب كاملة الحجم، حيث أصبحت خلال 21 عاماً واحدة من أكثر سيارات البيك مبيعاً في العالم مع ملايين النسخ المباعة، فدعونا نلقي اليوم نظرة على ما تقدمه في أحدث موديلاتها.

الأبعاد

الطول: 5353 مم +41 ملم

العرض: 2063 مم

الارتفاع: 1923 مم

القاعدة: 3213 مم +100 ملم

الخارجية

تخلّت سيلفرادو 2019 عن شكلها التقليدي لتحظى بتصميم جريء حديث من شأنه مساعدتها في التفوق على جميع منافسيها، وواجهتها الأمامية أصبحت متطورة أكثر مع 4 خيارات مختلفة للشبك الأمامي حسب الفئة المختارة، فعلى الرغم من وجود عدة نسخ خاصة بالموديل السابق، إلا أن الموديل الجديد بمزيد من الخيارات للمظهر الخارجي، بجانب زيادة الخطوط متعددة الزوايا في مقدمتها بشكل يزيد من هيبتها في حين تمت زيادة عمليتها أيضاً من خلال ارتفاع مستوى سعة الصندوق الخلفي بمختلف الفئات مقارنة بموديل 2018، دون زيادة طوله.

ستتوفر بـ 8 نسخ مختلفة بينها سيلفرادو LT Trailboss الموجهة للطرق الوعرة مع أقفال تفاضلية وألواح حماية وتعليق هوائي يرفع جسدها وجنوط 18 إنش وإطارات جوديير دوراتراك، كما أن هنالك سيلفرادو RST الموجهة للأداء وهي تحظى بإضاءة LED وجنوط 22 إنش.

أصبحت سيلفرادو 2019 الجديدة كلياً جذابة أكثر بفضل مظهرها الأحدث، فنجد في النهاية أن الشكل العام للموديل الجديد يتسم بالحداثة، فيما كان الموديل السابق يميل تجاه التقليدية.

الداخلية

على عكس الخارجية، لم تحصل المقصورة على تغييرات جذرية الشكل لتحفاظ على هيئتها المعهودة والمحبوبة لدى عشاق سيلفرادو، ما يتضمن العدادات ذات الشكل التقليدي، ولكن التغيير الأكبر يظهر بمساحة الأقدام الخلفية، حيث أنها ازدادت رحابة في موديل 2019، بجانب زيادة عدد حوامل الأكواب وأماكن التخزين في عدة أماكن مثل أسفل المقاعد الخلفية، وكما هو معتاد، يمكن الحصول على نسخ ذات مقصورة تقليدية، ولكن كلما انتقلنا للفئات الأعلى، نجد خامات داخلية أعلى جودة وأكثر فخامة بشكل يسمح باختيار الفئة المناسبة لك.

التقنيات

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تأتي سيلفرادو مع الكثير من التقنيات التي تجعل القيادة التقليدية وسحب المقطورات أكثر أماناً وسهولة، حيث نجد حزمة قطر خاصة تضم تقنيات:

تطبيق تنبيه ضد السرقة

مراقبة لضغط إطارات المقطورة

مساعد محاذاة المقصورة للبيك اب

أنظمة الأمان

مساعد مكابح الركن الأوتوماتيكية الأمامية والخلفية

مراقب البقعة العمياء

مساعد البقاء بالمسار

رصد المشاة وتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية

مكابح طوارئ أوتوماتيكية

نظام الترفيه المعلوماتي

الملاحة والأوامر الصوتية

نظام صوتي ذو 6 سماعات

دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

شاشة رؤية علوية تصل إلى 15 إنش لعرض معلومات الملاحة والسرعة على الزجاج الأمامي

شاشة لمسية عالية الدقة 7 أو 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي

خيار شاشة عدادات رقمية 3.5 أو 4.2 إنش عالية الدقة

المحركات

6.2 لتر 8 أسطوانات 420 حصان وعزم 624 يوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات

5.3 لتر 8 أسطوانات 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

4.3 لتر 6 أسطوانات 285 حصان وعزم 413 نيوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات

تيربو 2.7 لتر 4 أسطوانات 310 حصان وعزم 472 نيوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

ما يميز هذه المحركات هي استخدامها لتقنية جديدة لضمان أفضل كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود عبر التحكم في عدد السلندرات المستخدمة في أي وقت معين.

هذا النظام المسمى “الإدارة الديناميكية للوقود” لمحركات سيلفرادو يقوم بوصل جميع الصمامات بآليات خاصة لتعطيل السلندرات عبر مسمار غلق.

باستخدام هذا المسمار، يقوم النظام بتعطيل أو تشغيل السلندرات لتلبية كل ظرف على حدة، ما يعني إمكانية استخدام سلندر واحد فقط لتوليد قوة معادلة لعدة سلندرات في المحركات الأخرى، والتي تشغل أو تعطل سلندراتها جميعاً في ذات الوقت لمختلف المهام.

نظرة عامة

هذا وفي النهاية يمكننا القول أن سيلفرادو 2019 بشكل عام أصبحت أكبر من السابق مع تبنيها لغة تصميم أكثر حداثة تركز على تخفيض الوزن وزيادة الكفاءة والعملية، بجانب توفير كافة سبل الراحة والأنظمة التقنية المساعدة التي تجعل الرحلة داخلها أكثر متعة من السابق.