رئيس جنرال موتورز السابق: يجب صناعة كورفيت SUV تنافس بورش كايين

الخليج ٣٦٥ نت – بوب لوتز هو أحد خبراء صناعة السيارات الذي شغلوا وظائف في بي ام دبليو وكرايسلر وفورد وجنرال موتورز، ويؤمن لوتز أن شيفروليه ستحقق نجاحاً إذا حولت كورفيت إلى موديل SUV شبيه ببورش كايين بسعر يبدأ من 100,000 دولار (375,000 ريال).

في مقابلة أخيرة مع Automotive News، صرح أنه لو استمر في وظيفته مع جنرال موتورز كرئيس لها لحاول إبقاء كاديلاك في مجالها الحالي بدون رفع أسعارها ومستويات فخامتها والتركيز على كورفيت.

لوتز يؤمن أن SUV بالغة القوة والخفة ستكون أفضل وأكبر بقليل من بورش كايين بأرقام إنتاج محدودة عند 20,000 إلى 30,000 وحدة عالمياً، بتركيز كامل على فخامة الداخلية والمحركات القوية، وكورفيت هي الاسم الأمثل لتحقيق هدف كهذا وتحويلها إلى علامة مستقلة.

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وليست هذه أول مرة نسمع فيها اقتراحات تحويل كورفيت إلى علامة مستقلة، حيث تناقلت إشاعات في الماضي أن شيفروليه على وشك إطلاق علامة كورفيت بمجال موديلات مستقل يتراوح بين موديل أساسي بمحرك في المقدمة إلى نسخة هايبرد بمحرك في المنتصف وقوة 1,000 حصان أو حتى موديل كهربائي.. ولكن اقتراح كهذا يظل صعب المنال للوقت الحالي.