كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في الجو الحار".. نصائح عاجلة للتغلب علي الحرارة الشديدة داخل سيارتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبير السيارات الألماني يوهانيس بوس من ارتفاع درجات الحرارة في الجو، مما تعمل على انخفاض التركيز أثناء القيادة ويتسسب هذا في خطورة شديدة على السائق، نظرا لأن الحرارة في السيارة تصبح مرتفعة.

ولتجنب هذا الخطر كشف "بوس" عن عدة نصائح هامة للتغلب علي الحرارة الشديدة داخل سيارتك، وهي:

فتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.

Advertisements

ومن المهم أيضا ألا يتم ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية؛ نظرا لأن الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة في الخارج والداخل يشكل عبئا على الدورة الدموية ويتسبب في انخفاض التركيز، فضلا عن أنه يرفع خطر الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.

لذا ينبغي إيقاف مكيف الهواء وتشغيل المروحة فقط قبل الوصول إلى الوجهة المقصودة بفترة قصيرة؛ حيث يعمل ذلك أيضا على تبخر الماء المتكثف، ما يحول دون تكوّن فطريات أو بكتيريا، وبالتالي لا تنبعث روائح كريهة.

كما حذر الخبير الألماني من أن صف السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية في غضون ساعة.

لذا لا يجوز أبدا ترك أطفال أو حيوانات داخل السيارة؛ نظرا لأن الحرارة الشديدة في هذه الحالة تشكل خطرا يهدد حياتهم.