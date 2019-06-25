كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جاك S3 تنطلق بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة JAC الصينية مؤخرا عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة من الفئة الثالثة، ويطلق عليها JAC S3.

وأكثر ما يميز السيارة الجديدة التصميم الأنيق للهيكل، والذي تتجلى روح العصرية فيه من خلال الواجهة الأمامية والتي صنعت على شكل حرف X، وتزينت بمصابيح ضباب غريبة الشكل.

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وجاءت المقصورة الرئيسية للسيارة متسعة من الداخل بمقاعد تتسع لـ 5 أشخاص، وواجهة قيادة متطورة بها شاشة تعمل باللمس في منتصفها، تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا، ويمكنها التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية بنظامي "أندرويد" وiOS.

كما زودت هذه السيارة بأنظمة أوتوماتيكية للتحكم بالسرعة والتحكم بنظام الدفع، ونظام كهربائي للتحكم بوضعيات المقاعد، ونظام لتسخين الزجاج والمقاعد.

وستطرح بنوعين من محركات البنزين بسعة 1.5 و1.6 لتر، بعزم 115 و120 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، ويدوي من 5 نقلات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.