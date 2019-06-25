جيمس ماي: تيسلا موديل S P100D هي “أعظم سيارة عضلية على الإطلاق”

الخليج ٣٦٥ نت – جيمس ماي معروف بحبه للسيارات البترولية والديزل العضلية والخارقة بمختلف أنواعها وتجربته لهم لعقود، كما يمتلك مجموعة واسعة من أندر هذه السيارات، فهل من ممكن أن تحوز إعجابه سيارة كهربائية تنافس هؤلاء؟، تحديدا تيسلا موديل S P100D.
ماي قام بتجربة السيارة مؤخراً، والتي أبهرته بالكامل، ليطلق عليها “أعظم سيارة عضلية أنتجتها أمريكا على الإطلاق”، وفي الواقع هي ليست سيارة عضلية بالمعنى التقليدي المستهلك للبترول، ولكن ادائها على الخطوط المستقيمة ينافس أداء السيارات الخارقة بسهولة.
داخلية السيارة ليست بنفس الإبهار، وبينما يعجب الكثيرون بالتصميم المبسط لمقصورة موديل S إلا أن ماي يراه مملا بعض الشيء لسيارة بهذا السعر.. بخلاف نظام المعلومات الترفيهية الممتاز والشاشة العملاقة، لم يثر اهتمامه شيء آخر في الداخلية.
من الأمور الأخرى التي أثارت إعجاب ماي هي صندوق أمتعة موديل S وحجمه الكبير.. لدرجة تصريحه أنه لا أحد يحتاج لمساحة واسعة كهذه في الصندوق وأنها ستشجع المالكين على حمل أشياء لا يحتاجونها فقط لوجود مساحة كافية لها.
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