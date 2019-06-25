مرسيدس ستفتتح مصنع سيارات جديد في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – وقعت مرسيدس والحكومة المصرية على مذكرة تفاهم لتجميع سيارات ركوب مرسيدس محلياً في مصر. وتأتي مذكرة التفاهم كمحصلة للمفاوضات الناجحة بينهم.

وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الخطط الجديدة على تعزيز مكانة مرسيدس-بنز في السوق المحلي.

كما علق ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG للبحوث وتطوير سيارات مرسيدس- بنز على الأمر قائلاٍ: “مصر سوق هام لسيارات الركوب والأوتوبيسات والمركبات التجارية لدايملر منذ سنوات طويلة. إننا نسعى لتقديم مزايا متنوعة لمصر ودول المنطقة على المدى الطويل، من خلال التعاون الإستراتيجي في مجال تقنيات التنقل الحديثة، كما نساهم عن طريق تعاوننا مع مصر، فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم لا تتضمن فقط التفاصيل المتعلقة بالتجميع المحلي في السوق المصري، ولكنها تحتوى أيضاً على مجالات أخرى محتملة للتعاون بين الحكومة المصرية ومرسيدس- بنز.

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أما على مستوى تجميع السيارات، فسيقوم الشريك المحلي باتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع. في الوقت نفسه، تؤكد مرسيدس-بنز على مشاركة الموردين المصريين والخبرات المصرية في العمليات الإنتاجية المختلفة طبقاً لما تضمنته مذكرة التفاهم.

ويضيف يورج بورتسر- عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد فى مرسيدس- بنز: “إنّ التجميع المحلي لسيارات الركوب يتيح لنا هيكلة شبكتنا العالمية للإنتاج، بما يمنحها المزيد من المرونة والكفاءة في الاستجابة لإحتياجات العملاء بصورة أفضل”.

وبالنظر للإمكانيات طويلة الأجل التي يتمتع بها السوق المصري، يمكن وضع تصور محتمل حيث تقوم بمقتضاه مرسيدس-بنز بضخ استثمارات جديدة في مجالات توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، واقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إلى جانب مركز للتدريب. بالإضافة لذلك، فقد عرضت مرسيدس-بنزعلى الحكومة المصرية تقديم خبراتها المتخصصة في مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.

إنّ مرسيدس-بنز ستعمل من خلال تجميع السيارات في السوق المحلي على دعم مكانة مصر كمركز اقليمي هام للتصنيع والإنتاج. وحالياً، توفر مرسيدس-بنز أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، من خلال شركتها لاستيراد وبيع سيارات الركوب، ومستودع قطع الغيار المركزي، والعديد من تجار التجزئة والورش المعتمدة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة. ومع البدء في التجميع المحلي لسيارات الركوب في مصر، ستتمكن مرسيدس-بنز من خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في توفير فرص تدريبية أفضل عن طريق مركز التدريب المخطط إقامته في السوق المحلي.