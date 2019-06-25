هذا ما ستبدو عليه لاندروفر ديفندر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة لاندروفر ديفندر الجديدة، تحديداً للوحة العدادات التي تحمل صورة مصغرة لديفندر بدون أي تمويهات.. وما نراه هنا هو تصميم أكثر عصرية بكثير من الجيل السابق.

وتأتي ديفندر الجديدة بمقدمة أكثر دائرية بقليل مع مصابيح أمامية LED دائرية كذلك، مع عواميد B و D سوداء وعمود C طافئ بلون الجسد .. وبشكل عام لا تبدو السيارة مفاجئة في شكلها، والذي حافظ على تصميمه الصندوقي المميز مع بعض الحواف المنحنية والإضافات العصرية الجديدة.

وتعتمد السيارة على نسخة محدثة من منصة MLA المستخدمة في رينج روفر سبورت ولاند روفر ديسكفري، ولا نعلم بعد المحركات المتوفرة في السيارة، وإن كنا نتوقع عدداً من محركات الديزل والبترول 2.0 لتر بأربعة سلندرات وأنظمة دفع رباعي اختيارية وجير يدوي واوتوماتيكي، مع احتمالية توفير نسخة هجينة لاحقاً في عمر الموديل.

وسيتم إطلاق لاندروفر ديفندر 2020 في ديسمبر القادم، إما خلال معرض فرانكفورت للسيارات أو في حدث مخصص لها.