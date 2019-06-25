"لادا" تكشف عن أحدث سياراتها المعدلة رباعية الدفع

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة السيارات الروسية "لادا"، عن أحدث نسخة من سيارتها المعدلة "Xray"، والتي شهدت تعديلات مميزة سواء في الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية. وتحمل السيارة محركاً سعة 1.6 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من Advertisements 6 سرعات، وتعتمد على نظامي دفع أمامي ورباعي. 6 سرعات، وتعتمد على نظامي دفع أمامي ورباعي. وتتميز سيارة لادا "الكروس"، بواجهة أمامية مطورة على شكل حرف X، مزود بعجلات أنيقة قياس 20 بوصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق. أما المقصورة الداخلية فتتسع لـ 5 أفراد، وتم تزويدها بمقاعد رياضية، فضلاً عن واجهة قيادة عصرية مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة. وتحمل السيارة أنظمة تحديد المواقع، كما تعرض الفيديوهات والصور الملتقطة من الكاميرات الأمامية والخلفية المخصصة لركن السيارة بشكل آمن.

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